Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği ünlü Louvre Müzesi’ne 19 Ekim sabahı gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girmek için bir pencereyi kırdı. Hırsızlar, 9 eseri çaldı ancak kaçarken 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı düşürdüler; taç hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Soygun sadece 7 dakika sürdü ve hırsızlar motosikletlerle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerinin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon Euro civarında olduğunu tahmin ettiğini ancak hırsızların mücevherleri eritmesi durumunda bu değeri koruyamayacaklarını ifade etti. Beccuau, soygunla bağlantılı dört kişinin olduğunu doğrularken, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelemeye devam ettiğini belirtti.

Sorumluluğu kabul etti

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komisyonu'na verdiği ifadede, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum" dedi ve müze içinde kalıcı bir polis karakolunun kurulmasını talep etti. Des Cars, "Pazar günü, müze çalışanlarının en korktuğu durum gerçekleşti; koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir kayıp" diye konuştu. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve başlayan des Cars, hırsızlığın güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, önlenebilir bir başarısızlık" olarak tanımladı. Ayrıca, "Müzeler asla birer kale değildir, doğaları gereği açık alanlardır, ancak bu zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.