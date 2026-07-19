Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı alanında 500 araç kapasiteli yeni otoparkın yapımı için çalışmalara başlandığını kamuoyuna açıkladı.

Proje çerçevesinde pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak kullanılacak alanda sıcak asfalt serim çalışmalarının devam ettiği ifade edildi

İlk 1 saat ücretsiz!

Hayata konulacak uygulama çerçevesinde bölgedeki park yeri ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması ve şehir içi trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor. Yeni otoparkta araçlarını koyacak vatandaşlar, ilk 1 saat boyunca ücretsiz park hizmetinden faydalanabilecek.

Daha modern alan!

Projeyle sadece otopark kapasitesinin yükseltilmesi değil, Perşembe Pazarı'nın altyapı ve üstyapısının da daha modern hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece pazarcı esnafı ile vatandaşların daha düzenli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amaçlanıyor.

"Kentimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettirdiğini ifade ederek emek veren personele teşekkürlerini iletti. Dutlulu, Manisa'nın farklı bölgelerinde yeni otopark alanları yaratmak ve kentin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.