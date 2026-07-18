Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ceylan, emniyet ve savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlandı

CHP'li Ahmet Anıl Ceylan, geçtiğimiz günlerde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıkta ifade işlemlerini tamamlayan Ceylan hakkında, savcılık incelemesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Ahmet Anıl Ceylan kimdir?

Ahmet Anıl Ceylan, 2024 yerel seçimlerinde CHP kontenjanından Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi. Seçimlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekilliği görevine getirilen Ceylan, meclis çalışmalarında önemli bir sorumluluk üstlendi.

Görev süresi boyunca imar, altyapı, ulaşım ve bütçe başta olmak üzere birçok ihtisas komisyonunda aktif olarak yer alan Ceylan, belediye meclisindeki çalışmaları ve resmi programlardaki temsiliyle Manisa'nın yerel yönetim süreçlerinde öne çıkan isimlerden biri oldu.