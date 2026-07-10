Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz Ağustos ayında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 11 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından baba evinin balkonundan kısa bir açıklama yapan Güney,

''“11 aydır hücrede kaldık, bunu demokrasi nöbeti olarak gördük” ifadelerine yer vermişti.

Hakkında Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni partiye geçeceğine dair iddiaların gündeme geldiği İnan Güney, son yayınladığı mesajla CHP'den ayrılmaya sıcak bakmadığını gözler önüne serdi.

103 yıllık çınarımız...



''33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 Ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm; seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.'' diye parti tabanına seslenen İnan Güney,

''Savunma vermem nedeniyle hadsizce saldıran, pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı; İnan Güney’in gençliğini, ilçe başkanlığını, 33 yıllık emeğini ve mücadelesini bilen gerçek parti emekçileri vermiştir'' hatırlatmasında bulundu.

Partime vefa borcum var...



İnan Güney,

''Cumhuriyet Halk Partisi aileme hizmet etmek, 103 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarılara taşımak, bu yangın yerinde benim için hem bir görev hem de bir vefa borcudur'' mesajı verdi.