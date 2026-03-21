Son Mühür /Global piyasalarda savaş kaynaklı petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Türkiye’deki akaryakıt pompalarına rekor artışlar olarak yansımaya devam ediyor. Eşel Mobil Sistemi'nin devre dışı kalmasıyla birlikte vergi yükünün doğrudan fiyatlara eklenmesi, sürücülerin üzerindeki mali baskıyı daha da artırdı. Bayramın ilk gününe büyük bir zam haberiyle uyanan milyonlarca vatandaş, 20 Mart itibarıyla motorinde 5,18 TL’lik bir artışla karşılaşmıştı. Normal şartlarda 5,76 TL olması beklenen bu artışın 58 kuruşluk kısmı sistem tarafından sübvanse edilse de ana şehirlerde fiyatlar 70 TL barajını aşmıştı.

İvme hız kesmeden sürüyor

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarındaki bu yukarı yönlü ivme hız kesmeden devam ediyor. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 6,60 TL tutarında dev bir zam daha gelmesi bekleniyor. Bu yeni artışla birlikte, halihazırda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 71 ile 72 TL bandında seyreden motorinin litre fiyatı 78 TL seviyesine ulaşacak. Özellikle nakliye ve lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan bu gelişme, tüketici enflasyonu üzerindeki baskının da süreceğine işaret ediyor.

Yeniden zirveyi görecek

Şu anki güncel tabloya bakıldığında; Ankara'da 72,22 TL, İzmir'de 72,50 TL ve İstanbul Avrupa Yakası'nda 71,10 TL olan motorin fiyatlarının, Pazartesi gününden itibaren yeni zirvesini görmesi öngörülüyor.