Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin meselesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, sorunun ertelenmesinin yeni çatışma dalgalarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada Filistin meselesinin Orta Doğu’daki krizin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu konunun bölgesel gündemin arka planına itilmesinin uzun vadede ciddi istikrarsızlık riskleri doğuracağını ifade etti. Filistin topraklarında barışçıl çözüm arayışlarının askıya alınmasının ise kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çeken Zaharova, mevcut durumun iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını belirtti.

“Filistin meselesi ertelenirse çatışma döngüsü sürer”

Zaharova, Orta Doğu’daki diğer sorunlar gibi Filistin meselesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, geçici çözümlerle sürecin ertelenmesinin yeni şiddet ve çatışma döngülerini kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Zaharova, Filistin sorununun çözümü için daha fazla ilgi ve işbirliği gerektiğini ifade etti. Moskova’nın, bölgedeki tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.