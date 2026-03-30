Son Mühür - A Milli Takım’ın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın Arda Güler’e yönelik özel bir strateji oluşturduğu öğrenildi.

Montella’nın, genç oyuncuyu hem oyun kurulumunda hem de hücum geçişlerinde kilit rol üstlenecek şekilde değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor. Arda Güler’in özellikle sağ kanatta serbest bir görevle oynayıp merkeze kat ederek son paslarda etkili olması bekleniyor.

İtalyan teknik adamın kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler ile birebir görüşmeler yaptığı ve genç oyuncudan daha fazla sorumluluk üstlenmesini talep ettiği aktarıldı. Ayrıca Arda’nın hem fiziksel hem de mental olarak hazır olması için özel bir program uygulandığı belirtildi.

Zorlu deplasmanlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan Arda Güler’in, Kosova karşısında da takımın en önemli hücum kozlarından biri olması bekleniyor. Genç oyuncunun şut ve pas kalitesiyle rakip savunmayı zorlaması öngörülüyor.

Güle parlamaya devam ediyor

Milli formayla deplasmanda çıktığı son 7 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Arda Güler, toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performans, genç yıldızın kritik karşılaşmalardaki etkisini net şekilde ortaya koydu.