Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir takibini sürdürdüğü firari şüpheli Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonun, MİT ile Suriye istihbarat birimleri arasında kurulan koordinasyon sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Elde edilen istihbarata göre Sığırcıkoğlu’nun yeniden Suriye’ye geçmeye hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine sınır hattında kurulan operasyon ağıyla 12 yıldır aranan isim kıskıvrak yakalandı.

Türkiye’ye getirildi, adli süreci başladı

Yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirilen Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli makamlara teslim edildi.

Hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasının yanı sıra, yeni suçlamalar kapsamında da yargılanması bekleniyor.

Ağır suçlamalar gündemde

Sığırcıkoğlu’nun; siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma, öldürmeye yardım gibi ciddi suçlamalarla yeniden hakim karşısına çıkacağını belirtiliyor.

Suriye’deki kritik olayda rol aldı

Sığırcıkoğlu’nun, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’un kaçırılarak Beşşar Esed rejimine teslim edilmesinde rol oynadığı ifade edildi. Harmoush’un bu süreçte işkence sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bu olayın ardından 2013 yılında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sığırcıkoğlu, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.

Firar sürecinde FETÖ bağlantısı

Yapılan incelemelerde firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların etkili olduğu ortaya konuldu. Dosyada usulsüz değişiklikler yapıldığı, ceza süresinin yanlış hesaplandığı ve izin süreçlerinde ciddi ihlaller bulunduğu tespit edildi.

İddianamenin FETÖ bağlantılı savcılar tarafından hazırlandığı ve infaz sürecinde de benzer bağlantıların rol oynadığı kaydedildi.

Üç ülkede izini kaybettirmeye çalıştı

Sığırcıkoğlu’nun firar ettikten sonra Suriye, Rusya ve Lübnan arasında hareket ettiği belirlendi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan analizlerde şu rota öne çıktı:

Suriye’den Lübnan’ın Cebel Muhsin bölgesi

Rusya’nın Krasnodar bölgesi

Mısır üzerinden yeniden Lübnan

Bu süreçte MİT’in fiziki ve teknik takip faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.

Rejim ve yabancı istihbaratlarla temas

Güvenlik kaynaklarına göre Sığırcıkoğlu, Suriye’de bulunduğu dönemde Esed rejimi istihbaratıyla iş birliği yaptı. Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ve bazı kritik bilgileri paylaştığı öne sürüldü.

Ayrıca, Rus istihbaratıyla da temas kurduğu ve Türkiye’ye ait hassas bilgileri aktardığının değerlendirildiği belirtildi.