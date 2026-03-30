Giresun’un Görele ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazası, ardında büyük bir trajedi bıraktı. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki T.T., yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızdan, tüm çabalara rağmen acı haber geldi. Olayın ardından kaçan sürücü tutuklanırken, kaza öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan tehdit mesajları soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Karadeniz Sahil Yolu’nda korkunç çarpışma

Olay, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele Köprüsü mevkisinde, gece saat 23.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Trabzon yönüne doğru seyir halinde olan Adem Hasbaş kontrolündeki 28 RE 752 plakalı otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki T.T.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kıza ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine ivedilikle gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.T., hayata tutunabilmek için yoğun bakımda verdiği mücadeleyi bugün kaybetti.

Kaçan sürücü yakalanarak cezaevine gönderildi

Kazanın hemen ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü Adem Hasbaş, polis ekiplerinin titiz takibi ve yürüttüğü teknik çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 23 yaşındaki sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kazayla ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden genç kızın ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Sosyal medyadaki "Kumpas" tehditlerine soruşturma kıskacı

Öte yandan, kazanın yaşandığı gün sosyal medyada T.T. ve ailesine yönelik yapılan skandal paylaşımlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. İki farklı kullanıcının, kazadan kısa süre önce genç kızı ve ailesini hedef alan tehdit dolu mesajlar yayınladığı, kaza haberinin duyulmasıyla birlikte ise bu içerikleri sildikleri saptandı. Paylaşımlarda, "Hasbi Başkana yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz", "Bu kumpası kaç paraya kurdunuz?" gibi ifadelerin yer aldığı ve genç kızın fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, organize bir baskı olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu paylaşımları yapan kişilerin kimliklerini belirlemek için operasyonlarını sürdürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı süreci

Davanın geçmişi ise kamuoyunda yakından takip edilen bir sürece dayanıyor. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki T.T. ile sanal platformlar üzerinden yaptığı yazışmalar nedeniyle "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 8 Şubat’ta başlayan soruşturma kapsamında önce adli kontrolle serbest bırakılan, ardından savcılık itirazıyla tutuklanan Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hasbi Dede, Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. T.T.'nin vefatı, devam eden davanın seyrine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.