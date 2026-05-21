Resmi meteorolojik veriler incelendiğinde İzmir'in en soğuk ilçesi unvanını taşıyan Kiraz, denizden uzak coğrafi konumu ve dağlık yapısı nedeniyle kış mevsimini oldukça çetin geçiriyor. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen termometreler, ilçe sakinlerine zor anlar yaşatırken tarım faaliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

Karasal iklim etkisindeki tarım kenti Kiraz

Güneydoğu kesiminde, Küçük Menderes Havzası'nın yukarı çığırında konumlanan Kiraz, etrafını çevreleyen dağlar arasında adeta doğal bir kale görünümü sunuyor. Kuzeyinde Manisa, doğusunda ve güneyinde Aydın illeriyle komşu olan bu özel ilçe, yaklaşık 43 bin kişilik bir nüfusu barındırıyor.

Ortalama 310 metre rakıma sahip ilçe merkezinde Akdeniz ile İç Ege tipi karasal iklim arasındaki geçiş özellikleri hakimiyet sürüyor. Ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılık olan bölgede verimli topraklar sayesinde patates, kestane, zeytin ve incir yetiştiriciliği yaygın olarak yapılıyor. Süt sığırcılığında da oldukça gelişmiş olan bu coğrafya, kış aylarında yaşanan yoğun kırağı ve don olaylarıyla diğer ilçelerden ayrışıyor. Üreticiler soğuk kış günlerinde hayvan barınaklarının sıcaklığını korumak adına yoğun çaba harcıyor.

Bozdağlar ve Ödemiş çevresinde çetin kış şartları

İzmir genelinde en düşük sıcaklıkların görüldüğü bir diğer bölge ise Ödemiş sınırları içinde yer alan Bozdağlar zirveleri oluyor. Kiraz ilçesine sınır komşusu olan Ödemiş'in bu yüksek kesimleri, kış aylarında beyaz örtüyle kaplanarak kış turizminin merkezi haline dönüşüyor. Ancak yerleşim yeri bazında değerlendirildiğinde Kiraz, karasal iklimin getirdiği kuru ayazı ve dondurucu geceleriyle kentin en soğuk yerleşim birimi olarak kayıtlara geçiyor.

Vatandaşlar kış aylarında ısınma giderlerinin kıyı ilçelerine kıyasla çok daha yüksek seyrettiğini ifade ediyor. Kar yağışının nadiren ilçe merkezine ulaştığı bölgede, yüksek mahalleler ise aylarca beyaz örtü altında kalarak adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.