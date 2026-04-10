Dizinin 5. bölümü olan son bölüm 10 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluştu. Dizi her hafta cuma günleri yeni bölümüyle geliyor ve yayın takviminde bir değişiklik olmazsa 6. bölüm 17 Nisan’da ekranda olacak.

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi yayın takvimi

Dizi 13 Mart 2026’da HBO Max’te başladı. 1. sezon toplam 8 bölümden oluşuyor ve finali 1 Mayıs 2026’da yayınlanacak 8. bölüm ile yapacak.

Yayınlanan ve yayınlanacak bölümler:

Bölüm: 13 Mart 2026

Bölüm: 20 Mart 2026

Bölüm: 27 Mart 2026

Bölüm: 3 Nisan 2026

Bölüm: 10 Nisan 2026

Bölüm: 17 Nisan 2026

Bölüm: 24 Nisan 2026

Bölüm: 1 Mayıs 2026



Mira dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Dizi uzun yıllık evliliği sarsılan Mira’nın yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlatıyor. Aynı zamanda modern şehir hayatında karşılaştığı psikolojik baskılar, sosyal ilişkiler ve kendi kimliğini bulma süreci işleniyor.

Başrolde Nehir Erdoğan Mira karakterine hayat veriyor. Kadroda Yiğit Özşener, Nezaket Erden ve Derya Alabora da yer alıyor.

Mira 2. sezon olacak mı

İlk sezonun ardından 2. sezonun ekranlara gelmesi beklenmiyor. Dizi 1. sezonla ekranlara veda edecek.

Mira dizisinin izleyici karşılığı

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi, HBO Max Türkiye kataloğunda ilk haftadan itibaren en çok izlenen yerli yapımlar arasına girdi. Nehir Erdoğan’ın canlandırdığı Mira karakteri, modern şehir hayatında kimlik arayışını ve evlilik sonrası yaşanan kırılmaları gerçekçi bir dille aktarıyor. Sosyal medyada bölüm sonları ve Mira’nın monologları üzerine yapılan yorumlar, dizinin özellikle 25-40 yaş kadın izleyicide güçlü bir bağ kurduğunu gösteriyor.

Dizinin anlatım dili ve prodüksiyon detayları

Dizi psikolojik dram türünün kalıplarını kullanırken melodramdan uzak duruyor. Bölümler, Mira’nın iç sesiyle ilerleyen sahneler ve gündelik hayatın detaylarıyla örülüyor. Yönetmen ve senaryo ekibi, karakterin terapi süreçleri ve sosyal çevresiyle ilişkisini didaktik olmayan bir tonla işliyor. İstanbul’un farklı semtlerinde yapılan çekimler ve doğal ışık kullanımı, hikâyenin sahicilik duygusunu destekliyor. 8 bölümlük mini dizi formatı, konunun dağılmadan net bir finalle kapanmasına olanak tanıyor.