Sosyal medyada paylaşılan tanıtım görselleri ve kısa video kesitleri, Hadise ile Motive’in ortak çalışmasını öne çıkarıyor. Klibin ilk görüntülerinde Hadise siyah ve kırmızı iki farklı elbise ve kırmızı spor araba ile yüksek kontrastlı bir atmosferde yer alırken, Motive siyah pantolon ve simsiyah deri montlu tarzıyla eşlik ediyor. Teaser boyunca elektronik pop altyapısı ve rap vokaller dikkat çekiyor.

Labirent düetinin detayları ve yayın takvimi

Labirent, Türk pop ve rap tarzlarını buluşturan bir iş birliği olarak öne çıkıyor. Parça Red Bull Track Takeover kapsamında yeniden düzenlenen Küçük Bir Yol’un ardından gelen yeni proje olarak lanse edildi. Motive şarkıya rap bölümüyle katkı sağlıyor ve Hadise’nin pop vokal tarzıyla birleşiyor.

Tanıtım kampanyası Mart sonu ve Nisan başı boyunca Instagram ve Facebook’ta carousel gönderiler, reel videolar ve kısa kesitlerle yürütüldü. Videolarda siyah stüdyo sahneleri, gece çekimleri, kırmızı araba ve karanlık ve basık bir atmosfer kullanıldı. Şarkının adı ve sanatçı isimleri ekran yazılarıyla vurgulandı. Resmi çıkış tarihi 10 Nisan gece yarısı olarak belirtildi.

Motive daha önce Hadise ile Sen Dönene Kadar parçasında da çalışmıştı. Labirent ise ikilinin ikinci ortak müzikal projesi oldu. Klipte yüksek prodüksiyon, sinematik ışık kullanımı ve moda odaklı kostümler yer alıyor. Hadise siyah dantel detaylı kıyafetler ve topuklu ayakkabılarla kamera karşısına geçerken, Motive’in tarzı daha sade ve şehirli bir çizgide ilerliyor.

Hadise ve Motive iş birliği neden konuşuluyor

Türk pop müziğinde ayrı kulvarlardaki iki sanatçının iş birlikleri son dönemde dijital platformlarda hızlı yükseliş gösteriyor. Labirent de bu akımın devamı niteliğinde. Tanıtım içerikleri X platformunda trend konular arasına girdi ve müzik medyası hesapları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Şarkı, pop melodileri ile rap altyapısını harmanlayan bir düzenleme taşıyor. Sözlerde şehir, gizem, ikili ilişki ve labirent metaforu işleniyor. Klibin yayınlanan bölümünde Hadise’nin “Onlar biliyor mu kiminle dans ettiğini” vurgusu duyuluyor. Tam sürüm ve klibin tamamı 10 Nisan’da yayınlanacak.