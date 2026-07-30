Türkiye gündeminde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yürütülen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar gündemde kendine yer bulmaya devam ederken, akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme daha gündeme geldi. Gelen bilgiler çerçevesinde Gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alındığı öğrenildi.
Gazeteci Cem Küçük'e gözaltı!
Gelen son bilgiler çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, gazeteci Cem Küçük hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.
Gazeteci Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Aynı gün gözaltı!
Başsavcılığın talimatı çerçevesinde, 30 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine Küçük'ün yakalanarak gözaltına alınması yönünde talimatta bulundu. Soruşturma kapsamında Cem Küçük'ün aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.