Son Mühür- Emeklilerin yüzde 90'ının 25 bin liranın altında maaş aldığı günümüzde iktidara yakın Sabah ve Türkiye gazetesinde yer alan bir kulis haber emeklileri heyecanlandırdı.

AK Parti Milletvekilleriyle istişare toplantılarına başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilerin maaşlarında iyileştirme anlamına gelen yeni bir düzenleme için Meclis'i işaret ettiği iddia edilmişti.

TBMM düzenleme yaparsa...



Söz konusu haberlerde istişare toplantılarının ilkini Doğu ve Güneydoğu milletvekilleriyle gerçekleştiren Mehmet Şimşek'in emekli maaşların arttırılmasına yönelik taleplere cevap veren Şimşek'in

''2002'de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis'in aldığı kararlara göre yapıyoruz."'' ifadelerine yer verdiği öne sürülmüştü.



Bakanlık'tan açıklama gecikmedi...



Ancak haberlerin ardından oluşan umutlu hava kısa sürede dağıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sabah ve Türkiye gazetelerinde yer alan ve Bakan Mehmet Şimşek'e atfedilen emekli maaşı açıklamalarını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi...

Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir.

Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır.

Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.