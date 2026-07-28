Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı meclis toplantısı meclis başkanı Selami Özpoyraz’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantının başında Türk spor camiasında ve iş dünyasında tanınan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) asli üyesi Annabella Sponza Tırpançeker'in vefat haberini duyuran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, üzüntüsünü paylaştı. Toplantıda ayrıca Özgener, bir sonraki dönem aday olmayacağını açıklayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a da ‘Yolun açık olsun” mesajı verdi.

“Baş sağlığı ve sabır diliyorum…”

Vefat haberini paylaşırken konuşmada da zorluk çeken Özgener, “Hayat, bazen planlarımızın çok dışında şeyler yaşamamıza neden oluyor. Bugün ne yazık ki üzücü bir haber aldım. Çok kıymetli bir dostumun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Can dostum Zafer Tırpançeker’e Allah’tan rahmet, sevgili eşi, canımız Anabella ve oğullarımız Alp ve Cem’e baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu vesileyle genç yaşta aramızdan ayrılan geçmiş dönem meclis üyemiz ve 11. Gıda, İmalat ve Toptan Ticaret Grubu Meslek Komitesi Başkanımız Ergin Akar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

“TCMB rezervleri daha yakından izlenmeli”

Konuşmasına ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirerek devam eden Özgener, “Finansmana ve nitelikli istihdama erişim, yüksek maliyetlerin şirketlerimizi zorlaması gibi, iş dünyamızın akut beklentilerine çözümler geliştirilmesi gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz. Çünkü uzun zamandır yüzde 30’un altına düşmeyen bir enflasyon ve yılsonu itibarıyla yüzde 3,1’e gerileyen bir büyüme beklentisi söz konusu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Temmuz 2026 Anketi’ne göre yılsonu politika faizi beklentisi yüzde 34,7 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti, mevcut politika faizine göre yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 200 baz puanlık bir indirim alanına işaret ediyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi durumunda, beklenen faiz indirimlerinin daha sınırlı kalması veya daha ileri bir tarihe ötelenmesi söz konusu olabilir. Eylül ayına kadar açıklanacak enflasyon, büyüme ve iç talep verilerinin, Merkez Bankasının bir sonraki politika adımının zamanlamasında belirleyici olması bekleniyor. Buna ek olarak, yükselen petrol fiyatlarının cari işlemler açığı üzerinde ilave baskı oluşturması nedeniyle, önümüzdeki dönemde TCMB rezervlerinin seyrinin de daha yakından izlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Dostluğumuz görevlerden çok daha eskiye dayanıyor”

Daha sonra konuşmasında EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a değinen Özgener, “Ender Yorgancılar, yeni dönemde Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından, sadece bir kurum başkanına değil; 35 yıllık dostuma, yol arkadaşıma ve birlikte İzmir için omuz omuza mücadele ettiğim kıymetli bir insana birkaç söz söylemeyi kendime borç bildim. Ender Başkan ile dostluğumuz, görevlerden çok daha eskiye dayanıyor. Hayatın farklı dönemlerinde birbirimize duyduğumuz güveni, saygıyı ve samimiyeti hiç kaybetmedik. Bugün geriye dönüp baktığımda, bunun benim için en büyük kazanımlardan biri olduğunu görüyorum. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlendiğim günden itibaren de bu dostluk, kurumlarımız arasındaki iş birliğine güç kattı. Aynı hedefe inandık; İzmir’in ve ülkemizin kazanmasına inandık. Hiçbir zaman “kim öne çıksın” diye düşünmedik; hep “İzmir ve ülkemiz nasıl daha ileri gider” sorusunun peşinden koştuk. Zaman zaman farklı düşündüğümüz konular elbette oldu. Ama birbirimizi dinlemeyi, ortak akılda buluşmayı ve her zaman şehrimizin ortak menfaatlerinde birleşmeyi başardık” dedi.

“Aynı şehre hizmet etme fırsatı bulduk”

Son olarak Yorgancılar’a seslenen Özgener, “Ender kardeşim, görevler bir gün mutlaka sona eriyor. Ama geride bıraktığımız dostluklar, birlikte attığımız imzalar ve insanların gönlünde bıraktığımız izler kalıyor. Seni, ortak toplantılarımızda, birlikte yürüdüğümüz koridorlarda, İzmir ve Türkiye için yaptığımız uzun istişareleri gerçekten özleyeceğim. Ama biliyorum ki senin İzmir ve ülke sevdan hiçbir zaman bitmeyecek. Resmî unvanlar değişebilir; fakat bu şehre duyduğun sorumluluk ve katkı isteğin asla değişmeyecek. Bugüne kadar şehrimize, sanayimize, iş dünyamıza ve dostluğumuza kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki aynı dönemde görev yaptık. İyi ki aynı şehre hizmet etme fırsatını birlikte yaşadık. Ve en önemlisi… İyi ki 35 yıl önce başlayan dostluğumuz, bugün hala aynı samimiyetle, aynı güvenle ve aynı vefayla devam ediyor. Yolun açık olsun sevgili dostum. Her şey için teşekkür ederim” diye konuştu..