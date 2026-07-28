İzmir'de su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi için düzenlenen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı tespit edilen toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda kurallara aykırı avcılık yaptığı tespit edilen kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

Kapsamlı kontrol!

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerini İzmir genelinde aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu çerçevede İzmir Su Ürünleri Hali'nde yapılan kontrollerde, avlanma kurallarına aykırı şekilde piyasaya sunulan çok sayıda su ürünü belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yasal avlanma boyunun altında olduğu tespit edilen 195 kilogram istavrit ile 30 kilogram mercan balığına el konuldu.

Akyalar da ele geçirildi!

Denetimlerde sadece boy limitine aykırı avlanan balıklar değil, avlanma yöntemi açısından da mevzuata aykırı ürünler belirlendi. Ekipler, zıpkın aracılığıyla avlandığı tespit edilen 16 kilogram akyaya da el koydu.

Para cezası!

Denetimler esnasında su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen kişi veya kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari para cezası gerçekleştirildi.