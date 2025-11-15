A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci hafta maçında Bulgaristan ile karşılaşmak üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na giriş yaptı. Takım kafilesi, stadyum önünde toplanan taraftarlar tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Milliler, yoğun ilgi altında stada girişini tamamladı. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan Türkiye, puanı bulunmayan Bulgaristan karşısında alacağı bir beraberlik halinde, son hafta oynanacak İspanya deplasmanı öncesi play-off hakkını garantileme imkanı elde edecek.

İki takımın da ilk 11’leri belli oldu

Türkiye:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Bulgaristan:

Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Gruev, Krastev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov

Dünya Kupası biletini kim kapacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Avrupa Elemeleri, kasım ayında tamamlanacak. Gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla birlikte toplam 16 takım olarak play-off müsabakalarına katılacak. Play-off karşılaşmaları 2026 Mart ayında yapılacak ve bu tur sonunda 4 takım daha Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak.