Sosyal medyada “Köksal Baba” adıyla tanınan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret ederek dikkat çeken görüntülere imza attı. Bektaşoğlu’nun, teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve milli futbolcularla bir araya geldiği anlar kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Milli takım kampına sürpriz ziyaret

Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım’ın idmanında futbolcularla buluştu. Antrenman sahasında samimi görüntüler veren Bektaşoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile de sohbet etti. Ziyarete ilişkin kareler ve videolar, Bektaşoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hacıosmanoğlu ile görüntüler gündem oldu

Paylaşımlar arasında en çok konuşulan anlardan biri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile çekilen görüntüler oldu. Hacıosmanoğlu’nun Köksal Bektaşoğlu’nu kucağına aldığı anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Söz konusu görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Canlı yayında kahkahalar yükseldi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı spor yorumcuları da canlı yayınlarda bu anları değerlendirdi. Yayında izlenen görüntüler karşısında kimi yorumcuların gülme krizine girdiği anlar, izleyiciler arasında da ilgi uyandırdı.