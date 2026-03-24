Son Mühür- ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 25’inci güne girilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonun başlangıcına ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Trump, İran’a yönelik askeri müdahale kararında Savunma Bakanı Pete Hegseth’in etkili olduğunu söyledi. İran’da ise saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1443’e yükseldiği bildirildi.

Trump’tan operasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklama

Savaşın 25’inci gününde taraflardan gelen açıklamalar gerilimi daha da artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde İran’a yönelik operasyonun perde arkasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemez olduğunu savunarak, harekat kararının alındığı süreçte Savunma Bakanı Pete Hegseth ve General Cain ile görüştüğünü anlattı. Trump, açıklamasında, İran meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve ilk harekete geçilmesi yönünde görüş bildiren ismin Hegseth olduğunu ifade etti.

Sorumluluğu Hegseth’e işaret etti

Trump, konuşmasında, çatışmaların daha büyük can kayıplarına yol açabileceğini belirterek, Orta Doğu’daki sorunun kökten çözülmesi gerektiğini savundu. İran’ın onlarca yıldır bölgede terörün kaynağı olduğunu öne süren Trump, bu nedenle askeri müdahalenin gündeme geldiğini söyledi.

ABD Başkanı’nın sözleri, Washington yönetiminin İran operasyonuna ilişkin iç karar mekanizmasına dair en açık ifadelerden biri olarak değerlendirildi.

İran’da can kaybı artıyor

Öte yandan ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’daki bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İnsan hakları örgütü HRANA’nın paylaştığı verilere göre, yalnızca 23 Mart günü ülke genelinde en az 36 sivil hayatını kaybetti, 138 kişi yaralandı.

Örgüt, söz konusu verilerin Tahran saatiyle günün ilk anlarından 23 Mart’ın sonuna kadar derlendiğini açıkladı. HRANA’nın çatışmaların başladığı 28 Şubat’tan bu yana topladığı verilere göre ise toplam sivil can kaybı 1443’e ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında 217 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Bölgede çatışmalar genişledi

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırı başlattığı bildirildi. İran ise saldırılara İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki bazı hedeflere yönelik karşı saldırılarla yanıt verdi.

Çatışmalar kapsamında İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği öne sürülürken, İranlı yetkililer ABD ve İsrail saldırılarında yaralı sayısının 17 bini aştığını açıkladı. Bölgedeki savaş ortamı 25’inci gününde etkisini artırarak sürüyor.