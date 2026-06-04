Son Mühür - Türkiye millî futbol takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna kalması durumunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler şekillenmeye başladı. Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki yol haritası, grup aşamasını hangi sırada tamamlayacağına göre üç farklı senaryoya ayrılıyor.

Rakipler belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, Türkiye millî futbol takımı’nın son 32 turunda karşılaşabileceği olası rakipler de netleşmeye başladı. 48 takımlı yeni turnuva formatında grup liderleri, grup ikincileri ve en iyi üçüncü sıradaki takımlar farklı eşleşme ihtimalleriyle yoluna devam edecek.

Türkiye D grubunda yer alıyor

Türkiye millî futbol takımı, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasını ilk iki sırada tamamlaması veya en iyi sekiz üçüncü takım arasına girmesi durumunda adını son 32 turuna yazdıracak.

Eğer gruptan birinci çıkarsak...

Türkiye millî futbol takımı’nın D Grubu’nu lider tamamlaması halinde son 32 turunda B, E, F, I veya J gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu gruplarda Almanya, Fransa, Arjantin, Hollanda, Norveç, Senegal, İsviçre ve Avusturya gibi dikkat çeken ekipler yer alıyor.

İkinci bitirirsek ne olur?

Türkiye millî futbol takımı’nın grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması durumunda son 32 turunda G Grubu’nun ikincisiyle eşleşmesi bekleniyor. G Grubu’nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda bulunurken, Türkiye’nin olası rakipleri arasında özellikle Belçika ve Mısır dikkat çekiyor.

Diğer ihtimaller

Türkiye millî futbol takımı’nın grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayıp en iyi sekiz üçüncü takım arasına kalması durumunda ise daha zorlu bir eşleşme ihtimali ortaya çıkacak. Bu senaryoda ay-yıldızlılar, E, I veya K Grubu liderlerinden biriyle karşı karşıya gelecek. Söz konusu gruplarda Almanya, Fransa ve Portekiz gibi devlerin yanı sıra Ekvador, Senegal, Norveç, Kolombiya ve Özbekistan gibi güçlü ekipler de yer alıyor.