Son Mühür- İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunç’un öncülüğünde, 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. “Şehitlere Vefa Pedalı Bisiklet Turu” kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bir uğurlama programı düzenlendi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına hayır lokmasının da dağıtıldığı törene; İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Eski Çalışma Bakanı Hakan Tartan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Yolculuğun en anlamlı anı ise İzmir’den Hatay’a kadar pedal çevirecek olan bisikletli gezgin Orhan Kotluk’a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya teslim edilmek üzere Türk bayrağının emanet edilmesi oldu. Kutsal emaneti Kotluk'a, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin takdim etti.

İnşallah bütün Türkiye'ye mesaj olur

Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, vefa yolculuğunun önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Bugün gerçekleştirilen bu anlamlı vefa yolculuğu yalnızca bir bisiklet turu değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesidir. Böyle sıkıntılı bir dönemde bu anlamlı organizasyona öncülük edilmesi son derece manidardır. İnşallah bütün Türkiye’ye mesaj olur. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir.”

Kutsal emanet hatay valisine ulaştırılacak

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’den şanlı Türk bayrağını teslim alan bisikletli gezgin Orhan Kotluk ise yolculuk öncesi duygularını paylaştı. Deprem şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla yollara düşeceğini belirten Kotluk, bu anlamlı yolculukta kendisine destek veren başta İzmir Valiliği olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür etti.

MHP İzmir İl Başkanlığı da yaptığı kurumsal açıklamada, milletin ortak acısı olan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, dayanışma ruhunu yaşatan bu organizasyona emek veren herkese şükranlarını sundu.