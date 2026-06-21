İzmir'in Konak ilçesinde, kaldırıma park ettiği aracını hareket ettiren bir sürücü, hemen önünde battaniyeye sarılı halde uyuyan şahsı fark etmeyerek üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan ve ezilmekten milim farkıyla kurtulan talihsiz adamın kazayı hafif yaralarla atlattığı o dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fark etmeden üzerinden geçti

Akıllara durgunluk veren olay, gece saatlerinde Konak ilçesinin Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kaldırıma park ettiği beyaz renkli otomobiline binen ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, gitmek için aracını çalıştırdı. Ancak sürücü gaza bastığı sırada, aracın sağ ön tamponunun hemen dibinde, kaldırım üzerinde battaniyesine sarılmış vaziyette uyuyan bir vatandaşı fark etmedi.

Aracın altından yürüyerek çıktı

Harekete geçen otomobil, yerde yatan adamın üzerinden geçti. Aracın altında kalarak sürüklenen talihsiz adam, ölümle burun buruna geldiği kazadan şans eseri çok hafif sıyrıklarla kurtuldu. Durumu fark eden sürücünün ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ettiği şahıs, aracın altından çıkarıldı. Ezilmekten son anda kurtulan vatandaşın durumunun iyi olması, çevredekilerin rahat bir nefes almasını sağladı.

O akılalmaz anlar kamerada

Yaşanan bu tüyler ürpertici kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; park halindeki beyaz otomobilin hareket etmesiyle birlikte yerde uyuyan adamın üzerinden geçtiği ve çevredeki vatandaşların panikle araca doğru koştuğu anlar net bir şekilde yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.