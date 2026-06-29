Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir daire başkanlığında görev değişimi yaşandı. İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz 4 gün önce görevinden ayrıldı. Korkmaz'ın yerine Ahmet Karaman Daire Başkanı olarak atandı.

Korkmaz veda konuşmasında personellere başarılar diledi

İzmir İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanımız Yaşar Korkmaz, görev değişikliği nedeniyle kurumumuzdaki görevinden ayrılmadan önce personelimizle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, itfaiyenin farklı kademelerinde 29 yıl boyunca görev yaptığını ifade eden Korkmaz, itfaiye teşkilatının disiplin, sorumluluk ve fedakârlık temelinde yürüttüğü kamu hizmetinin kendisi için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını ve evi olarak benimsediği itfaiye teşkilatıyla gurur duyduğunu söyledi. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Korkmaz, veda konuşmasında personele başarılar diledi. Ayrıca görevine yeni başlayan Ahmet Karaman’a da başarılar dileyerek, kurumumuzu daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti. Bizler de, İtfaiye Dairesi Başkanımız Sayın Yaşar Korkmaz’a kurumumuza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. "