Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından yeniden şekillenmiş olan yönetimde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, aralarında partinin önemli isimlerinin de yer aldığı 9 milletvekilinin disipline sevk edildiğini açıkladı.

MYK toplantısının ardından kritik açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan gelişmeler siyaset gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısından sonra dikkat çeken gelişmeler gündeme geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, parti içi disiplin süreci çerçevesinde bazı milletvekilleri hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Sarı, alınan kararın oy birliğiyle gerçekleştiğini belirterek, söz konusu isimlerin “tedbirli kesin çıkarma” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini belirtti.

CHP’de disipline sevk edilen isimler netleşti!

Disiplin sürecine gönderilen milletvekillerinin isimleri de kamuoyuna aktarıldı. Bu çerçevede;

- Ensar Aytekin

- Ali Mahir Başarır

- Gökhan Günaydın

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Özgür Karabat

- Umut Akdoğan

- Veli Ağbaba

- Turan Taşkın Özer

- Burhanettin Bulut

haklarında tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle işlem başlatıldığı ifade edildi.