Son Mühür- CHP'ye veda ederek yeni partinin kuruluşu için kolları sıvayan Özgür Özel'e, MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilginç bir destek geldi.

Yeni partinin mali problemlerini nasıl çözeceği sorusunun gündemde olduğu süreçte, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, çözüm adresi olarak CHP'nin kasasını gösterdi.

Başkent kulislerinde 91 CHP'li vekilin partisinden koparak yeni partiye geçiş yapmasının beklendiği sürece dikkat çeken Devlet Bahçeli,

''CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.

Etik olan budur...



Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusu. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa böyle bir durumda 2026’da hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.” hatırlatmasında bulundu.



Hazine ne kadar yardımda bulunuyor?



Partilerin seçimde aldıkları oy oranına göre belirlenen rakamlarda AK Parti'nin açı ara üstünlüğü bulunuyor.

2026 bütçesine göre AK Parti'ye 2 milyar 550,5 milyon TL, CHP'ye 1 milyar 815,5 milyon TL, MHP'ye 721,5 milyon TL, İYİ Parti'ye 693,9 milyon TL ve DEM Parti'ye 631,7 milyon TL Hazine yardımının yapılması bekleniyor.

