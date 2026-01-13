Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği hitabında, hem iç siyasetin dinamiklerine hem de küresel sistemin tıkanmışlığına dair çarpıcı analizlerde bulundu. Siyasetin sadece doğru ilkelerle değil, aynı zamanda doğru zamanlamayla icra edilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Türkiye’nin beka mücadelesini ve küresel güç dengelerindeki sarsıntıları sert bir dille değerlendirdi.

Siyasette basiret ve zamanlama vurgusu

Devlet Bahçeli, konuşmasının başlangıcında siyasetin ahlaki ve stratejik temellerine dikkat çekti. Siyasetin doğruluğu kadar, hamlelerin yapılacağı zamanın da kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bahçeli, yanlış zamanda yapılan doğru siyasetin beyhude bir çabadan öteye gidemeyeceğini ifade etti. MHP’nin çizgisinin her zaman tutarlı, dengeli ve milli değerlerle barışık olduğunu dile getiren Genel Başkan, vatanseverlik sınavını geçemeyen hiçbir siyasi hareketin topluma bir fayda sağlamayacağını vurguladı. Mevcut durumu dev dalgalara karşı direnen bir irade gemisine benzeten Bahçeli, risklerin içerisindeki fırsatları görmenin bir maharet olduğunu hatırlatarak basiretin önemine değindi.

İnsanlığın çözülemeyen iki büyük çıkmazı

İnsanın tarihsel gelişim sürecine değinen Bahçeli, bilimsel veriler ışığında düşünen insanın milyonlarca yıl önce sahneye çıktığını ancak temel toplumsal sorunların hala aşılamadığını belirtti. İnsanlığın bugün iki ana meselede tıkandığını ifade eden MHP lideri, bunlardan birincisinin "birlikte yaşama kültürü", ikincisinin ise "ahlaki ve hukuki temellere dayalı bir uluslararası düzen kurma beceriksizliği" olduğunu söyledi. 1975 yılından bu yana dünyadaki çatışma haritalarının ürpertici bir tablo ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, bu gidişatın insanlık namına büyük bir kaygı uyandırdığını sözlerine ekledi.

"ABD kendi sonunu hazırlıyor, kristal vazo gibi dağılacak"

Küresel siyasetin merkezindeki Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik çok sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu için kullanılan "Hasta Adam" tabirinin bugün ABD için geçerli olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump’ın kendi ahlak ve kararlarını hukukun üzerinde gören açıklamalarının sistemi çığrından çıkardığını belirten Bahçeli, Washington yönetiminin anlam ve varlık nedenini kaybettiğini ifade etti. ABD’nin bir kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günlerin uzak olmadığını iddia eden MHP lideri, dünyanın artık ne ABD’ye ne de İsrail’e müteşekkir olmadığını, Birleşmiş Milletler’e üye 191 ülkenin bu zorbalığa karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji savaşları ve nükleer tehdit çıkmazı

Konuşmasında enerji kaynaklarına erişim ve stratejik yollar üzerindeki hakimiyet mücadelelerine de değinen Bahçeli, petrol, doğalgaz ve su kaynakları üzerinden yürütülen savaşların dünyayı bir felakete sürüklediği uyarısında bulundu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesindeki benzerliklerin bugün de yaşandığını ifade eden Bahçeli, nükleer silahların ve yüksek teknolojili imha araçlarının kullanıldığı topyekun bir savaş ihtimalinin korkunç sonuçlar doğuracağını söyledi. Venezuela örneğinin daha büyük krizlerin habercisi olduğunu belirten Genel Başkan, bir NATO üyesinin toprağına bir başka NATO üyesinin göz dikmesini sert bir dille eleştirerek, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirtti.

Türkiye için küresel güç vizyonu ve Bekâ mücadelesi

Son olarak Türkiye’nin izlemesi gereken stratejik rotaya dair mesajlar veren Devlet Bahçeli, ülkenin her ihtimali sıfır hata payı ve yüksek öngörü ile değerlendirmesinin bir şeref ve beka meselesi olduğunu kaydetti. 1946 yılında dönemin ABD Başkanı Truman’ın Danimarka’ya yaptığı teklifleri hatırlatarak, küresel güçlerin ahlaksız tekliflerinin tarih boyunca değişmediğini hatırlattı. Türkiye’nin asırlar öncesindeki gibi yeniden bir küresel güç olma hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Bahçeli, başkalarının yazdığı senaryolarda figüranlık yapacak vakitlerinin olmadığını ifade ederek, milli uyanışın ve sağduyunun önemine dikkat çekti.

İran'daki olayları Gezi olaylarına benzetti

Küresel sistemdeki tıkanıklığın yanı sıra bölgesel gelişmelere de geniş yer ayıran Devlet Bahçeli, İran’da meydana gelen şiddet olaylarına dair kritik uyarılarda bulundu. İran’ın huzursuzluğunun ve içinde bulunduğu sancılı sürecin başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkeleri için doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini savunan Bahçeli, "Buz dağının sadece görünen kısmına değil, tamamına bakmak zorundayız" dedi. İran’daki olayların kökenindeki dış mihraklara dikkat çeken MHP Lideri, bu durumu geçmişte Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı olaylarına benzetti. Etnik ve mezhepsel fay hatlarının tetiklenmesinin bölge coğrafyası için yıkım getireceğini vurgulayan Bahçeli, komşuluk ve inanç bağları gereği bu istikrarsızlığa karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Siyonist alçaklık ve Suriye’nin toprak bütünlüğü

Suriye’nin kuzeyindeki ve Halep’teki gelişmeleri "Siyonist alçaklık" olarak nitelendiren Bahçeli, emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan yapıların bölgeyi ateşe attığını söyledi. Halep’te sağlanan sükunetin sevindirici olduğunu ancak Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için vazgeçilmez bir öncelik olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump’ın müttefiklerini her an satabileceği bir siyaset izlediğini hatırlatan Bahçeli, terör örgütü PKK’nın örgütsel varlığının sona ermesi ve silah bırakmasının yegane çözüm olduğunu dile getirdi. İmralı’nın 27 Şubat çağrısının geçerliliğini koruduğunu belirten MHP lideri, SDG ve YPG’nin bu süreçten bağımsız düşünülemeyeceğini, sözde terör elebaşılarının ise Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamayacağını sert bir dille ifade etti.

"Kaderimiz bir, kederimiz ortaktır"

Toplumsal barış ve terörsüz Türkiye hedefi üzerine duygusal ve kararlı mesajlar veren Devlet Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin bin yıllık bir kader ortaklığı olduğunu hatırlattı. "Türk’ün kanı Kürt’e, Kürt’ün kanı Türk’e haramdır" diyerek kardeşlik vurgusu yapan Bahçeli, Halep üzerinden sokak hareketlerini tetiklemeye çalışanlara geçit verilmeyeceğini söyledi. DEM Parti yetkililerinin söylemlerini "sorunlu bir dil" olarak tanımlayan MHP Lideri, teröristlerin milletin arasından sökülüp atılacağını ve herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın çatışma için değil, beraberlik için var olduğunu söyleyen Bahçeli, uyuyan vicdanları "çekiçle uyandıracaklarını" ifade etti.

Emeklilere müjde: "Göğsümüzü taşın altına koyuyoruz"

Ekonomik gelişmelere ve emeklilerin beklentilerine de değinen Devlet Bahçeli, özellikle düşük maaş alan emeklilerin refah düzeyinin artırılması için kararlı olduklarını belirtti. "Emeklilerimizin derdi bizim derdimizdir" diyen Bahçeli, bu konuda sadece elini değil, göğsünü taşın altına koymaya hazır olduklarını vurguladı. Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için sonuna kadar destek vereceklerini duyuran Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın her bir ferdin huzuru ve refahı için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.