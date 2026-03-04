ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın misilleme saldırılarıyla başka bir boyuta taşındı. Süreç her geçen gün farklı bir boyuta taşınmaya devam ederken, dikkat çeken yorumlar ve tespitler de gelmeye devam ediyor. Bir dikkat çeken tespit de emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den geldi.

"Türkiye aleyhindeki her gelişmeye şüphecilik ile yaklaşmalıdır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gürdeniz, "Türkiye bugünkü koşullarda aleyhindeki her gelişmeye şüphecilik ile yaklaşmalıdır. ABD, İsrail ve İngiltere’nin false flag (sahte bayrak) operasyon yeteneği asla göz ardı edilemez. 8 Haziran 1967’de, Altı Gün Savaşı sırasında, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda bulunan Amerikan istihbarat gemisi USS Liberty, İsrail savaş uçakları ve torpido botları tarafından yaklaşık bir saat süren saldırıya uğradı. Saldırıda 34 Amerikan denizcisi hayatını kaybetti, 171’i yaralandı ve gemi ağır hasar aldı. İsrail olayın bir kimlik hatası olduğunu açıklayıp özür diledi ve tazminat ödedi." dedi.

"İran'ın kasıtlı hareket etmesini düşünmek akıl ve mantık dışıdır!"

False flag iddiasına değinen Gürdeniz, "Olayın “ters bayrak (false flag)” olduğu iddiası bugün bile devam ediyor. Bu iddia sürpriz saldırının ABD’yi Mısır karşısında savaşa çekmek için planlanmış olabileceği görüşüne dayanır. Bu iddiayı savunanlar, geminin açıkça Amerikan bayrağı taşıdığını, İsrail keşif uçaklarının gemiyi uzun süre gözlediğini ve saldırının uçaklar ile torpido botlarıyla koordineli biçimde yapıldığını ileri sürer. Onlara göre amaç gemiye Mısır’ın saldırdığı algısını yaratarak ABD’yi savaşa sokmak ya da geminin topladığı istihbaratı susturmaktı.

ABD de Tonkin Körfezi Olayı ile Vietnam savaşına dahil oldu. Söz konusu ters bayrak operasyonu Ağustos 1964’te Vietnam açıklarında ABD muhriplerinin Kuzey Vietnam torpido botları tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla ortaya çıktı. İlk temas bir çatışma olarak kabul edilirken, ikinci saldırının daha sonra büyük ölçüde yanlış radar ve sonar yorumlarından kaynaklandığı anlaşıldı. Buna rağmen ABD Kongresi Tonkin Körfezi Kararını kabul ederek Başkan Lyndon B. Johnson’a Vietnam’da geniş askeri yetki verdi ve bu olay ABD’nin Vietnam Savaşı’na büyük çaplı müdahalesinin gerekçesi oldu.

ABD ve İsrail’in İran ile sürdürdüğü hukuksuz ve insafsız savaşa NATO’yu ve Türkiye’yi kendi yanında dahil etmek için her türlü manipülasyonu ve kışkırtmayı yapabileceğini göz ardı edemeyiz.

Bugünkü konjonktürde İran’ın 1639’dan beri savaşmadığı Türklerle savaşmak ve yeni cephe açmak için kasıtlı hareket etmesini düşünmek akıl ve mantık dışıdır." ifadelerini kullandı.