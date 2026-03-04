Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan ayının yalnızca bireysel ibadetlerin yerine getirildiği bir dönem olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Saygılı, aynı sofrada buluşmanın, aynı değerler etrafında kenetlenmenin toplumun birlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, millet olarak dayanışma içinde olunduğu sürece aşılmayacak hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

“Sivil toplum kuruluşları toplumun vicdanını temsil ediyor”

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Saygılı, bu kurumların devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Sivil toplumun toplumsal sorunlara çözüm üreten ve ihtiyaç sahiplerine destek olan önemli yapılar olduğunu dile getiren Saygılı, bu kuruluşların şehirlerin sosyal dokusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Saygılı, güçlü bir Türkiye idealinin ancak güçlü bir toplumsal dayanışma ile mümkün olabileceğini belirtti.

“Ayrışarak değil, kucaklaşarak güçleniriz”

Toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine değinen Saygılı, ayrışmanın değil dayanışmanın güç kazandıracağını söyledi.

Saygılı konuşmasında, “Ayrışarak değil kucaklaşarak, ötekileştirerek değil anlayarak, duvarlar örerek değil köprüler kurarak yol alabiliriz. Bizim medeniyetimiz merhameti esas alan bir medeniyettir” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının nefsi terbiye etmeyi, gönlü arındırmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hatırlattığını belirten Saygılı, bu mübarek ayda yapılan ibadet ve hayırların toplumsal barışa katkı sunmasını temenni etti.

Bölgesel gelişmelere dikkat çekti

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Saygılı, son yıllarda Orta Doğu ve çevre bölgelerde yaşanan savaşların ve krizlerin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini ifade etti.

Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Karabağ’a kadar birçok bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Saygılı, İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilimin de küresel dengeleri etkilediğini dile getirdi.

“Türkiye güçlü liderlikle yoluna devam ediyor”

Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz dönemlerinde Türkiye’nin direncini güçlendiren bir liderlik sergilediğini söyledi. Türkiye’nin hem diplomasi hem de güvenlik politikalarıyla bölgesel krizlere karşı güçlü bir duruş ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bu kararlı duruş sayesinde hem sınır güvenliğini koruduğunu hem de uluslararası alandaki etkisini artırdığını belirtti.

İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarına teşekkür

Konuşmasının sonunda iftar programının düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Saygılı, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Başkanı Gökhan Temur başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm sivil toplum temsilcilerine teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik ve kardeşliği güçlendirmesi temennisinde bulunan Saygılı, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.