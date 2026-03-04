İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarının etkisiyle ABD halkını İran ile çatışmaya sürüklediğini savundu. İranlı yetkili, Washington yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“ABD halkı haksız bir savaşa sürüklendi”

Laricani açıklamasında, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlara dahil olmasının Washington yönetiminin yanlış politikalarının sonucu olduğunu öne sürdü.

İranlı yetkili, Trump’ın İsrail’in bölgesel politikalarına destek vererek ABD’yi gereksiz bir çatışmanın içine soktuğunu iddia etti.

ABD askerleriyle ilgili tartışmalı iddia

Laricani, 28 Şubat’ta başladığını belirttiği saldırılar sonrasında çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. İranlı yetkili, açıklamasında birkaç gün içinde 500’den fazla ABD askerinin öldüğünü iddia ederek Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Laricani, bu iddiayı dile getirirken ABD yönetiminin “Önce ABD” sloganını da sorgulayarak Washington’un önceliklerini eleştirdi.

Hamaney açıklaması gerilimi artırdı

İranlı yetkili açıklamasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırıları sırasında hedef alındığını ve hayatını kaybettiğini de öne sürdü. Laricani, bu olayın karşılıksız kalmayacağını belirterek saldırının bedelinin ağır olacağını ifade etti.

Bu açıklama, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek yeni bir söylem olarak değerlendirildi.

ABD’den farklı açıklama

Öte yandan ABD’li yetkililer ise İran’ın Körfez bölgesinde bulunan ABD askeri varlıklarına yönelik gerçekleştirdiği misillemelerde 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Tarafların açıkladığı farklı rakamlar ve karşılıklı suçlamalar, Orta Doğu’daki gerilimin giderek tırmandığını gösteriyor.

