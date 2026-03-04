Dünya futbolunun marka değerini ve tarihsel büyüklüğünü mercek altına alan yeni bir araştırma, yeşil sahaların en prestijli kulüplerini bir araya getirdi. İngiltere'de on milyonun üzerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü spor platformu SPORTbible, küresel çapta yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda futbol tarihinin en büyük yirmi beş kulübünü sıraladı. Avrupa devlerinin gövde gösterisi yaptığı sıralamada, Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir marka haline gelen bir Süper Lig temsilcisi de yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

DEV LİSTEYE SÜPER LİG DAMGASI

İngiliz platformunun hazırladığı bu prestijli sıralamada, Türk futbolunu uluslararası arenada başarıyla temsil eden Galatasaray boy gösterdi. Avrupa'nın köklü kulüplerinin ve dünya devlerinin yer aldığı uluslararası listede yirmi üçüncü sıradan kendine yer bulan sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'den bu dev listeye girebilen tek takım olma başarısını gösterdi. Bu durum, kulübün dünya futbolundaki tarihsel konumunu ve marka değerini bir kez daha tescillemiş oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ İSPANYA'DAN ÇIKTI

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftarı bulunan kulüplerin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise İspanyol devi Real Madrid yer aldı. Madrid temsilcisini hemen ardından ezeli rakibi Barcelona takip ederken, üçüncü sıraya İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Manchester United yerleşti. Listenin üst sıraları, Avrupa'nın beş büyük ligine ambargo koyan dev takımların hakimiyetinde kaldı.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 25 KULÜBÜ

Yapılan araştırmanın sonucunda oluşturulan listenin ilk onluk dilimini sırasıyla Liverpool, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Milan, Chelsea ve Paris Saint-Germain tamamladı. İngiliz ekibi Arsenal on birinci sıradan listeye giriş yaparken, onu İtalyan devi Inter, Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Hollanda'nın efsanevi kulübü Ajax ve İspanyol ekibi Atletico Madrid izledi. Tottenham on altıncı, Roma on yedinci, Portekiz'in köklü kulübü Benfica ise on sekizinci sırada yer buldu. Listenin son bölümünde ise sırasıyla Napoli, Arjantin'den Boca Juniors ile River Plate, İskoç ekibi Celtic, temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'den Porto ve İskoçya'dan Rangers dünyanın en büyük yirmi beş kulübü arasına adını yazdırdı.