Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programı düzenlendi. Programa katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizi bu topraklardan söküp atacaklarını zannedenler oldu!"

Bordo berelilerin öneminden bahseden Erdoğan, "Bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz. Sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koçyiğitleri, bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik.

Bize ömür biçenler, bizi bu topraklardan söküp atacaklarını zannedenler oldu. Ezanlarımızı susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çalkantılı bölgesinde bin yıl yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında istikrar adasıysak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen, milli hislerimize ardından da kahraman ordumuzun caydırılıcılığına borçluyuz." dedi.

"NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz!"

Bugün yaşanan olaya da değinen Erdoğan, "Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli arttırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.