Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı 12 Ocak 2026 tarihli bildirimle, piyasada satışı yapılan bir lavabo açıcı ürünün halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını tespit ederek toplatılmasına karar verdi.

Kimyasal yanık riski tespit edildi

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucunda, temizlik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği lavabo açıcı ürün mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemeler neticesinde, söz konusu ürünün kullanım ve muhafaza aşamalarında ciddi "kimyasal yanık" riskleri taşıdığı saptandı. Tüketicilerin güvenliğini tehlikeye atan bu durum üzerine, ilgili kurumlarca hızlı bir şekilde aksiyon alınarak halkın bilgilendirilmesi sağlandı.

Güvenlik önlemlerindeki ihmal toplatma getirdi

12.01.2026 bildirim tarihli karara göre, "Emirkülal Çabuk Pratik Kimya Pazarlama" firmasına ait "Pratix Çzm" markalı lavabo açıcı üründe hayati güvenlik eksiklikleri bulundu. Ürünün piyasadan toplatılma nedeni olarak; ambalajda bulunması zorunlu olan "Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeni" ve görme engelli vatandaşlar için kritik öneme sahip "Dokunsal Tehlike Uyarıları"nın yer almaması gösterildi. Deterjanlar ve ambalajlama yönetmeliklerine aykırı olan bu durum, ürünün kontrolsüz şekilde açılmasına ve ciddi yaralanmalara davetiye çıkarabileceği gerekçesiyle "Güvensizlik Nedeni" olarak kayıtlara geçti.

Satışlar yasaklandı, piyasadan çekiliyor

Ticaret Bakanlığı, tespit edilen bu usulsüzlükler çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Alınan karar doğrultusunda, ilgili markanın lavabo açıcı ürününün piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda raflarda bulunan ürünlerin de ivedilikle toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, tüketicilerin bu tür ürünleri satın alırken ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına ve kapak mekanizmalarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.