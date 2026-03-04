Son Mühür - Sri Lanka Savunma Bakanlığı, ülke kıyılarına yakın bir noktada saldırıya uğrayan İran donanmasına ait gemide en az 101 kişinin kayıp olduğunu, 78 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yetkililer, Sri Lanka’nın Galle kenti açıklarında İran donanmasına ait bir gemiden “imdat” çağrısı alındığını ve bunun üzerine bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Açıklamalara göre İran donanmasına ait IRIS Dena adlı gemi, Sri Lanka’nın güneyindeki Galle açıklarında acil yardım çağrısında bulundu. Olayın ardından Sri Lanka ekipleri bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saldırının bir denizaltı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

180 kişiden 30'u kurtarıldı

Sri Lankalı yetkililer, olayın ülkenin kara sularında meydana geldiğini belirterek mürettebatın tahliye edilmesi için geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Yetkililer, geminin vurulduğunu ve “imdat” çağrısının da bu saldırının ardından yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden şu ana kadar 30 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi. Kurtarılan personel hastanelere sevk edilirken, kayıp olduğu belirtilen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.