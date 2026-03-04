Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Mart tarihli hava tahminine göre Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebileceği belirtilirken, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MGM'den peş peşe uyarılar

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yağışların etkisini artırabileceği tahmin ediliyor. Olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

4 Mart 2026 Hava durumu

Marmara

Edirne – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kırklareli – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Ege

Afyonkarahisar – 10°C: Parçalı ve az bulutlu.

Denizli – 16°C: Parçalı ve az bulutlu.

İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu.

Manisa – 16°C: Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz

Adana – 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Antalya – 23°C: Parçalı bulutlu.

Hatay – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Mersin – 19°C: Parçalı bulutlu.

İç Anadolu

Ankara – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kayseri – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar.

Konya – 9°C: Parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz

Bolu – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.

Düzce – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kastamonu – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.

Zonguldak – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.

Samsun – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Tokat – 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.

Trabzon – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Erzurum – 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Kars – 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Malatya – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur.

Van – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Siirt – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

Şanlıurfa – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.