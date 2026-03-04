Yıllarca kepenk kapatmadan ekonomiye katkı sağlayan küçük esnaf ve sanatkarlar için Meclis'te önemli bir adım atıldı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi, emeklilik sonrası düşen alım gücünü desteklemeyi ve ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından milyonlarca Bağ-Kur emeklisi, arama motorlarında ÖTV muafiyetinin detaylarını ve başvuru şartlarını sorguluyor. İşte Meclis'e sunulan o teklifin tüm ayrıntıları...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 'Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', şu an için sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuş durumda. Yani teklif henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı ve yürürlüğe girmedi. Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme, Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul'da oylanacak.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Meclis'e sunulan teklif, suistimalleri önlemek amacıyla oldukça net ve sınırları çizilmiş şartlar içeriyor. Düzenleme yasalaşırsa, kampanyadan yararlanabilecek kişiler ve aranacak şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Kimler Faydalanacak: Düzenleme sadece 5362 sayılı Kanun kapsamında 'esnaf ve sanatkar' statüsünde olan ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklileri kapsıyor.

Zaman Sınırı: Haktan yararlanmak isteyen emeklilerin, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor.

Sınır: Bu vergi muafiyeti, binek otomobil alımlarında yalnızca bir defaya mahsus olarak kullanılabiliyor.

5 YIL BOYUNCA SATIŞ VE DEVİR YASAĞI UYGULANACAK

Kanun teklifinde, uygulamanın amacı dışında kullanılmasını engellemek için katı kurallar yer alıyor. ÖTV muafiyetiyle alınan sıfır araçlar, satın alındığı tarihten itibaren tam 5 yıl boyunca bir başkasına devredilemeyecek veya satılamayacak. Bu süre dolmadan aracın satılması halinde, başta alınmayan ÖTV tutarı gecikme faiziyle birlikte devlet tarafından tahsil edilecek.

Sadece deprem, sel, yangın veya kaza gibi mücbir sebeplerle aracın hurdaya ayrılması durumunda, emekliye bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ÖTV istisnalı araç alma hakkı tanınacak.

Teklifin sahibi CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle özetledi:

'Esnaf ve sanatkarlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakarlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır.'