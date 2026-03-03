Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar, 3 Mart Salı akşamı haftanın en kritik dokunulmazlık parkurunda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıyasıya rekabet, ada konseyindeki gerilimi de zirveye taşıdı. Kaybeden takımın eleme potasına isim yazdırmak zorunda kaldığı gecede, stratejiler ve bireysel performanslar ön plana çıktı. Peki Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı...

SURVİVOR 3 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlığı elde etmek ve takımlarını korumak için parkurda adeta sınırlarını zorladı. Güç, denge ve hız gerektiren zorlu oyunda galip gelen taraf, ada konseyine rahat bir nefes alarak gitme hakkı kazandı. Dokunulmazlık sembolünü kazanan ekip, aynı zamanda haftanın moral üstünlüğünü de ele geçirdi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? İLK POTAYA KİM GİRDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ada konseyinde zorlu bir oylama süreci yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabetin yansıdığı konseyde, takım arkadaşlarının oyları ve stratejik hamleler sonucunda haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Onur Alp'in ilk aday olarak belirlenmesinin ardından gözler oynanacak olan diğer dokunulmazlık oyunlarına çevrildi. Takımlar, bir sonraki ada konseyinde kendi içlerinden bir isim yazmamak için parkurda tüm güçlerini sergilemeye devam ediyor. İkinci eleme adayının kim olacağı, yaşanacak yeni dokunulmazlık mücadelesinin sonucuna göre netlik kazanacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Haftanın eleme heyecanında Dominik'e veda eden isim de belli oldu. Kırmızı takımda mücadele eden ve bugüne kadar parkurlarda gösterdiği eforla dikkat çeken Büşra, rakiplerinden daha az oy alarak Survivor hayallerini noktaladı.