Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın zamanında müdahale edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, olayın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir."

Hatay’da düşen parça önleme mühimmatına ait çıktı

Açıklamada, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasına ilişkin de bilgi verildi. Yapılan incelemelerde söz konusu parçanın balistik tehdidin imha edilmesi sırasında kullanılan hava savunma sistemine ait olduğu tespit edildi.

MSB konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir."

Türkiye’den güvenlik vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve vatandaşların korunması konusunda gerekli tüm kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzuru önceleyen bir politika izlediği ancak ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlı bir tutum sergileneceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir."

“Her türlü hasmane tutuma karşı cevap hakkımız saklı”

MSB açıklamasında Türkiye’nin hava sahası ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda kararlı olduğuna da dikkat çekildi. Olası tehditlere karşı gerekli adımların tereddütsüz atılacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz."

Bölgedeki gerilime karşı uyarı

Bakanlık, açıklamasının sonunda bölgedeki gerilimin tırmanmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin NATO ve müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

MSB açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."