Hamaney'in öldürülmesi, İran'ın 1979 İslam Devrimi'nden bu yana yaşadığı en büyük kriz olarak değerlendiriliyor. Ülkeyi şu anda üç kişilik geçiş konseyi yönetirken, yeni dini liderin belirlenmesi süreci hız kazandı. Tahran basınından İran International, yapılan istişarelerde Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğini iddia etti.

Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi?

İsrail basınının aktardığı bilgilere göre Ali Hamaney'in cenaze töreni ertelendi. Güvenlik endişelerinin ön planda tutulduğu belirtilirken, törenin tarihinin daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın yeni liderinin de hedef olacağını açıkça ifade ederek tehditlerini sürdürdü.

Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney, 8 Eylül 1969'da Meşhed'de doğdu. Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mücteba, Azerbaycan Türkü kökenli bir aileye mensup. Liseden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimine yönelen Mücteba'nın ilk hocaları arasında babası Ali Hamaney ve Mahmud Haşimi Şahrudi yer alıyor.

1999 yılında din adamı olmak amacıyla eğitimine Kum'da devam eden Mücteba Hamaney, burada Muhammed Taki Misbah-Yezdi, Lütfullah Safi Gülpaygani ve Muhammed Bağır Harazi gibi tanınmış din alimlerinden ders aldı. Mücteba'nın uzun yıllardır babasının en yakın danışmanlarından biri olarak İran'ın güvenlik ve istihbarat yapılanmasında etkili bir figür olduğu biliniyor. 2026 itibarıyla 56 yaşında olan Mücteba, dini liderlik koltuğu için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

İsrail'den tehdit geldi

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Katz, İran tarafından görevlendirilen her yeni liderin hedef olacağını belirterek adının ne olduğunun ya da nerede saklandığının önemli olmadığını vurguladı. Bu açıklama, İran'daki liderlik geçiş sürecine yönelik gerginliği daha da artırdı.