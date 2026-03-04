Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde büyük hareketliliğe neden olan hava cismiyle ilgili sis perdesi aralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, havadan düşen parçanın bir balistik mühimmata ait olduğunu belirledi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu mühimmatın İran'dan ateşlendiğini, Irak ve Suriye sahasını geçtikten sonra NATO savunma unsurlarınca havada imha edildiğini duyurdu. İşte Türkiye'nin hava sahası güvenliğini teyit eden o operasyonun ayrıntıları ve füze parçasına dair ilk bulgular.

Dörtyol’da hareketli saatler: Ekipler hemen bölgeye sevk edildi

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Dörtyol ilçesinde açık alana bir cismin düştüğü bilgisini alan emniyet ve askeri birimler, hızla olay yerinde güvenlik kordonu oluşturdu. Çevrede geniş çaplı bir inceleme başlatan uzman ekipler, düşen parçanın teknik özelliklerini analiz ederek bunun bir balistik savunma sistemi mühimmatı parçası olduğunu tespit etti. Olayın ardından bölgeden gelen ilk kareler, tehdidin büyüklüğünü ve savunma sistemlerinin başarısını bir kez daha kanıtladı. İlk incelemelerde, düşen parçanın herhangi bir can kaybına veya mal zararına yol açmadığı belirlenerek kamuoyuna derin bir nefes aldırıldı.

MSB'den açıklama: NATO unsurları Angaje oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da paniğe yol açan olayla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt veren kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. Bakanlık açıklamasında, İran topraklarından fırlatılan bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahalarını aşarak Türkiye sınırlarına yöneldiğinin anlık olarak takip edildiği belirtildi. Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma sistemlerinin tehdidi zamanında algıladığı ve mühimmatın Türk hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dörtyol'a düşen metal yığınının ise doğrudan düşman füzesi değil, önleme yapan hava savunma füzesine ait bir parça olduğu netlik kazandı.

"Türkiye topraklarını korumaya muktedirdir"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin savunma kapasitesinin ve ulusal güvenliği sağlama iradesinin en üst düzeyde olduğu vurgulandı. Bölgesel istikrarın korunması adına Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği belirtilirken, kimden ya da nereden gelirse gelsin her türlü tehdide karşı anında cevap verileceği mesajı verildi. "Ülkemize yönelik hasmane tutumlara karşı karşılık verme hakkımız saklıdır" ifadesine yer verilen metinde, Türk hava sahasının korunması noktasında müttefiklerle koordinasyonun sürdüğü ve hiçbir tereddüt gösterilmeyeceği ifade edildi.

MSB, yaşanan bu olayın ardından bölgedeki gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiği konusunda tüm taraflara sert bir uyarıda bulundu. Çatışmaların yayılmasının bölge huzuruna telafisi güç zararlar verebileceğine dikkat çekilerek, NATO ve diğer stratejik ortaklarla anlık bilgi paylaşımının devam ettiği bildirildi. Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik atılacak her adımın kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların can güvenliği için savunma sistemlerinin 7/24 teyakkuzda olduğu hatırlatıldı.