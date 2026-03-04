Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Sanayi Hızlandırma Yasası” ve “AB Ürünü – Made in EU” politikası kapsamında Türkiye ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son dönemde yürütülen yoğun diplomasi ve istişare sürecinin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, Türkiye’nin bu yeni politika çerçevesinde yer alacağını ifade etti.

Türkiye-AB ekonomik diyaloğu sonuç verdi

Bakan Bolat açıklamasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sürdürülen yapıcı diyalog sürecinin ticari ilişkiler açısından önemli bir adımı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan taslak düzenlemede, “AB menşei” şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’yi de kapsayacak şekilde ele alınmasının ekonomik ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bolat, bunun yatırımların devamlılığı açısından da önemli bir karar olduğunu ifade etti.

Otomotiv ve kritik sektörlerde önemli avantaj

Türkiye’nin Avrupa değer zincirinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bolat, özellikle otomotiv sektöründe Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin yalnızca otomotivde değil, birçok stratejik ürün grubunda da Avrupa üretim ağının güvenilir bir parçası olduğunu belirterek, bu gelişmenin sektörler arası entegrasyonu daha da güçlendireceğini söyledi.

Yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu

Bolat, söz konusu kararın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik iş birliğini yeni alanlara taşıyacağını ifade etti. Özellikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin bu iş birliği sayesinde daha hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerinde daha etkin bir rol üstlenmesinin rekabet gücünü artıracağını belirten Bolat, iki taraf arasındaki ekonomik ortaklığın derinleşmesinin beklendiğini söyledi.

Kamu alımları ve yeni iş birliği alanları gündemde

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca üretim ve ticaretle sınırlı kalmayacağını belirtti. Önümüzdeki dönemde kamu alımları piyasalarında karşılıklı açılımın sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Bolat, bağlantısallık ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda da temasların sürdürüleceğini dile getirdi.

Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ortaklığın karşılıklı kazanım temelinde güçlenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.