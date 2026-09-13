Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 15’inci Olağan İl Kongresi’nde delegelerin büyük desteğini alarak yeniden göreve seçildi ve yeni dönem güven tazeledi.

Yoğun katılımlı gerçekleşen kongre kapsamında yapılan oy kullanma işleminde toplam 571 oy kullanıldı. Sandıktan çıkan oyların 559'unu alan Veysel Şahin, yeniden MHP İzmir İl Başkanı olurken, kullanılan oyların 12'si ise geçersiz sayıldı.

“Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz”

Yeniden başkanlık makamına seçilerek güven tazeleyen Şahin, kongrenin ardından teşkilat mensuplarına ilk talimatlarını vererek yeni dönem çalışmalarının startını verdi. Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından İl Başkanı Şahin, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim, çok büyük emeğiniz var. İnşallah bunun devamı gelecek. Bu, bir yolun açıldığını bize gösteriyor. Birtakım şeylerin kırıldığını gösteriyor. Bugün inanın bir milat olacak, inanın” dedi. Şahin, teşkilata ‘Yarın sabah partiye erken gelin” talimatı da verirken “Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz” diye konuştu.