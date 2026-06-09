Son Mühür- Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Görkem Duman'ın tutuklanması, Buca siyasetinde kartların yeniden karıldığı bir sürece kapı araladı.

İzmir Valiliği'nin belirlediği tarih olan 12 Haziran Cuma günü Buca Belediyesi Başkanvekili kim olacak sorusu cevabını bulacak.

Sayısal ağırlık CHP'de...



Soruşturma kapsamında 1 meclis üyesinin tutuklandığı, 1 meclis üyesinin de firari olduğu için oy kullanamayacak olmasına rağmen CHP grubu 25 meclis üyesiyle seçimin kilit partisi olmaya devam ediyor.



AK Parti'nin 14, MHP'nin 3 ve Büyük Birlik Partisi'nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Buca Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na CHP kanadından 4 meclis üyesinin oyunun yetecek olması süreci daha da karmaşık hale getirmiş durumda.

CHP Buca İlçe Başkanı Bulut devrede...



CHP Meclis grubu adına büyük bir sorumluluğun altına giren CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Çağdaş Kaya'dan devraldığı koltukta en zorlu sınavından yüzünün akıyla çıkabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Aday adayı sayısının öyle sosyal medyada söylendiği gibi 10 civarında olmadığını vurgulayan Suat Bulut,

''Bütün meclis üyelerimizle tek tek görüşüyorum. Bugün de 7-8 meclis üyesiyle görüşeceğim. En geç yarın, raporumu Çağatay Güç başkanlığındaki il başkanlığına teslim edeceğimi düşünüyorum'' diye konuştu.

Başkan değil, başkanvekili seçiyoruz...

''Biz başkan değil, başkanvekili seçiyoruz'' hatırlatmasında bulunan Suat Bulut,

''Gönlümüzden geçen Görkem Duman başkanımızın bir an önce aklanarak koltuğuna geri dönmesi. Bu süreçte Görkem Başkanın avukatıyla da irtibat halindeyiz. Başkanın bize aday belirleme yönünde herhangi bir isim yönlendirmesi olmadı. Olursa, elbette değerlendirilecektir'' mesajı verdi.

AK Parti kanadından gelen, ''4 meclis üyesi bize oy vermeye yakın'' iddialarına göndermede bulunan Bulut,

''31 Mart seçimlerinde meclis listesi oluşturulurken gökkuşağı gibi düşünülmüş, sağ kanattan da birkaç isim eklenmiş. Şimdi o arkadaşlar üzerinden AK Parti manipülasyon yapıyor. Kesinlikle CHP grubunun bölünmeyeceğine eminim'' vurgusunda bulundu.