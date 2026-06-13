Son Mühür - Sigorta sektörünün kalbi, "Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi" ile kentte atmaya devam ediyor. Yoğun katılımın gözlendiği zirvenin ikinci gününde düzenlenen panel ve oturumlarda, küresel ve yerel ölçekte değişen risk ortamları ile bu risklerin sektöre sunduğu yeni fırsatlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Risklerden yeni fırsatlar doğacak

Zirve kapsamında düzenlenen “Geleceğin Sigortacılığı: Risk’ten Fırsata” başlıklı panel, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı’nın moderatörlüğünde yapıldı. Panelde söz alan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, sigortacılıkta analizin ve verinin önemine dikkat çekerek, "Sigortacılıkta kader yoktur; hesap ve öngörü vardır. En küçük bir ihmal, büyük sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Geleceğe yönelik demografik dönüşümlere ve yeni ürün ihtiyaçlarına değinen Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu ise Türkiye’deki KOBİ potansiyeline vurgu yaptı. Neciboğlu, "2050 yılında her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı öngörülüyor. Bu yeni demografiye uygun ürünleri bugünden geliştirmeliyiz" diyerek parametrik modellerden tarım ve sağlığa kadar dinamik çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Atlas Mutuel Sigorta Genel Müdürü Murat Polat da siber riskler ve doğal afetlerin öncelikli gündem olduğunu belirterek, risk farkındalığının artırılması için yerel yönetimlerden eğitim sistemine kadar tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini savundu.

Hasar yönetiminde sigortalı odaklı dijital dönüşüm

Günün bir diğer önemli oturumu ise “Geleceğin Hasar Yönetimi, Sigortalı Odaklı Yaklaşım ve Değişen Süreçler” başlığıyla gerçekleştirildi. SEDDK Daire Başkanı Barış Ay’ın yönettiği panelde trafik ve kasko sigortalarında hasar süreçlerinin geleceği ile dijitalleşmenin etkileri konuşuldu. TOBB SAİK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Ersoy Kocamanoğlu, sigortalıların hasar süreçlerinde hız kadar güven de beklediklerini aktarırken; TOBB SEİK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Oğuz Vasıf İpkin ise eksperlik kurumunun sistemde güveni tesis eden en temel unsurlardan biri olduğunu ve önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ, TSB bünyesindeki teknik komitelerin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak sorunlara ortak ve hızlı çözümler ürettiğini dile getirdi. RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ise müşteri memnuniyetinde iletişimin rolüne dikkat çekerek, dijital kanalların etkin kullanımının sigorta ve otomotiv sektörlerindeki dönüşümde müşteri deneyimini ciddi oranda güçlendireceğini vurguladı.