Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sınırlarında Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan II (C) Grubu Kireçtaşı Ocağı projesi iptal edildi. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti’ne 1,5 kilometre mesafede yer alan proje alanı için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda sonlandırıldığı duyuruldu.

Tarım arazisi lejantında yer alıyordu!

Son Mühür’ün de “2 bin 700 yıllık tarihin dibinde taş ocağı! ÇED sürecini başlattılar” başlıklı haberinde gündeme getirdiği Belçikalı Carmeuse ailesine ait olduğu bilinen Kimtaş Kireç’in, kireçtaşı ocağı projesi kapsamında hazırladığı Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde geçtiğimiz günlerde inceleme ve değerlendirmeye alınmıştı. Kimtaş Kireç’in “II (a) Grubu Dolomit Ocağı Alan Artışı” projesi, kadastro kayıtlarına göre Özbey Mahallesi sınırları içinde yer alan ve orman vasfı taşıyan parselleri kapsarken; ÇED alanının, üst ölçekli çevre düzeni planlarında “tarım arazisi” lejantında kalması dikkati çekti. Firma, orman alanları için Orman Kanunu kapsamında izin alınacağını, izinler tamamlanmadan sahada faaliyete başlanmayacağını hazırlanan raporda belirtilmişti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü şerh koydu

Süreç kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilirken, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü projeye olumsuz görüş bildirdi. İl Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda, dosyada belirtilen koordinatlar içerisinde kireçtaşı ocağı kurulmasının uygun bulunmadığı ifade edildi. Bu görüş doğrultusunda proje dosyası, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca iade edilerek iptal edildi. Yönetmelik hükmüne göre, projenin ilgili mevzuat açısından uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, ÇED sürecinin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın süreç sonlandırılıyor ve karar kamuoyuna ilan ediliyor.

Antik dönemin önemli miraslarından

Söz konusu alanın, antik dönemden günümüze uzanan önemli bir kültürel miras olan Metropolis Antik Kenti’ne yakınlığı, proje sürecinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Torbalı ilçe sınırlarında bulunan Metropolis; İyon, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde kesintisiz yerleşime sahne olmuş, tiyatrosu, hamamları, stoa yapıları, meclis binası ve mozaikleriyle bölgenin öne çıkan arkeolojik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yıllardır devam eden kazı çalışmaları, kentin geçmişte sosyal, dini ve ticari açıdan önemli bir merkez konumunda olduğunu ortaya koyuyor.

166 yıllık Belçikalı şirketin…

Kimtaş Kireç’in bağlı bulunduğu Carmeuse Grubu ise 1860 yılında Belçika’da kurulan, kireç ve kireçtaşı üretimi alanında faaliyet gösteren uluslararası bir sanayi grubu olarak biliniyor. Merkezi Belçika’da bulunan şirket, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’da çok sayıda üretim tesisine sahip olup, Türkiye’de de iştirakleri aracılığıyla madencilik ve kireç sektöründe faaliyet yürütüyor.