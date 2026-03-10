TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda aldığı sonuçlarla Play-Off hattının gerisinde kalan Menemen Futbol Kulübü’nde teknik direktör değişikliğine gidildi. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Cüneyt Biçer’i getirdi.

Kulüpten resmi açıklama

Menemen Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, “Yeni teknik direktörümüz Cüneyt Biçer’e hoş geldin diyor, şanlı kulübümüzde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde birçok kulüpte görev yapan Cüneyt Biçer, daha önce Nazillispor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Altay, Çorum FK, Düzcespor, Turgutluspor, Şanlıurfaspor, İnegölspor, 68 Aksaray Belediyespor, Eskişehirspor ve Elazığspor’da teknik direktörlük yaptı.