İzmir’in Konak ilçesi, gece yarısı sokak ortasında işlenen dehşet verici bir cinayetle sarsıldı. Ekmek parası için direksiyon sallayan 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kan donduran bu olay, akıllara 2024 yılında yine İzmir’de katledilen Oğuz Erge’yi getirirken; iki kurbanın da aynı taksi durağında görev yapması, yaşanan trajedinin boyutunu daha da derinleştirdi.

Ücret tartışması cinayetle bitti

Olay, gece saat 23.00 sularında Konak ilçesine bağlı Hurşidiye Mahallesi’nde vuku buldu. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki D.M. isimli şahıs, Deniz Örer’in idaresindeki ticari taksiye bindi. Yolculuk esnasında taraflar arasında çıkan "ücret" tartışması kısa sürede alevlenerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan saldırgan D.M., yanında taşıdığı ateşli silahla talihsiz şoföre kurşun yağdırdı. Vücuduna ve başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Örer, saldırgan tarafından araçtan dışarı atıldı.

Aracı gasp edip kaçan saldırgan kıskıvrak yakalandı

Cinayetin ardından soğukkanlılığını koruyan şüpheli, ağır yaralı halde yere bıraktığı şoförün aracını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre taksiyle kaçan D.M., daha sonra aracı terk ederek yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Deniz Örer’in yaşamını yitirdiğini teyit etti. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda zanlı, suç aletiyle birlikte kısa sürede ele geçirilerek gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Örer’in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.

Kahramanlar Taksi Durağı’na ikinci kez ateş düştü

Deniz Örer’in vefatıyla ilgili en sarsıcı detay ise çalıştığı durak oldu. Talihsiz şoförün, 31 Ocak 2024'te Gaziemir’de bir yolcu tarafından canice öldürülen Oğuz Erge ile Kahramanlar Taksi Durağı’nda mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Aynı duraktan bir yıl arayla iki şehit veren taksici esnafı, yaşanan bu acıyla yasa boğuldu. Evli ve bir evlat sahibi olan Örer’in, emekli olmasına rağmen Bucaspor altyapısında top koşturan oğlunun geleceği ve eğitimi için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

"Bu işin suyu çıktı"

Adli Tıp Kurumu önünde acılı bir bekleyiş içinde olan maktulün kuzeni Nahit Örer, taksicilik mesleğinin geldiği tehlikeli noktaya dikkat çekti. Geçmişte kendisinin de bu işi yaptığını ancak güvenlik kaygısıyla bıraktığını söyleyen Nahit Örer, "Artık bu işlerin tadı kaçtı. Yıllardır söylüyoruz; şoförle yolcu arasına güvenlik kabini yapılmalı. Dünyanın her yerinde sistem böyle işlerken bizde neden düzelmiyor? Kuzenim 50 yaşında hayatını feda etti. Geceleri artık neyle karşılaşacağımızı şaşırıyoruz; uyuşturucu bağımlısı da biniyor, suç makinesi de" diyerek sistemsel eksikliklere isyan etti.

Emeklilik döneminde evladı için mücadele ediyordu

Deniz Örer’in mesai arkadaşları, onu "karıncayı bile incitmeyen, efendi bir insan" olarak tanımladı. Arkadaşlarının anlatımına göre Örer, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, sadece ailesinin geçimi için ter döken dürüst bir esnaftı. Emekli olmasına rağmen oğlunun futbol kariyerini desteklemek adına direksiyon başında mesai harcamaya devam ediyordu. Yaşanan bu son trajediyle birlikte, İzmir’deki taksici camiası bir kez daha can güvenliklerinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu. Deniz Örer’in cenazesinin, Bayraklı’da kılınacak namazın ardından ebediyete uğurlanacağı bildirildi.