Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz aylarda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in katılımıyla CHP İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda kadın ve gençlik kolları kongrelerinin bir yıl ertelendiğinin açıklanması, parti tabanında tartışma yarattığı öğrenildi.

Erteleme kararı partiyi ikiye böldü

Yaklaşık iki yıl önce yapılan ve özellikle büyükşehirlerin metropol ilçelerinde yoğun rekabete sahne olan kadın ve gençlik kolları kongrelerinin bu yıl yeniden gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda alınan erteleme kararının, parti tabanında tartışmalara yol açtığı iddia edildi.

CHP tabanı zamanında kongre istiyor

CHP’ye yakın kulislerinden edinilen bilgilere göre, özellikle mevcut yönetimleri benimsemeyen bazı parti içi muhalif gruplar karara eleştirel yaklaştı. Kadın ve gençlik kollarında görev alan çok sayıda üyenin ise kongre takviminin ertelenmemesi gerektiğini savunduğu ve kongrelerin planlanan takvimde yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

Kongre için çalışmalara başlanmıştı

İzmir’in özellikle Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca gibi büyük ilçelerde geçmişte yoğun rekabete sahne olan kadın kolları ve gençlik kolları seçimlerinin ardından, parti içinde yeni kongre süreci için hazırlıkların başladığı iddia edilirken, mevcut başkanlara muhalif bazı ekiplerin bu yıl yapılması beklenen kongreler için çalışma yürüttüğü ve CHP Genel Merkezi tarafından alınan erteleme kararının parti tabanında çok fazla kabul görmediği vurgulandı.