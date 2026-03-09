ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükselirken İngiltere’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Londra yönetimi, İran’da rejim değişikliğine yönelik dış müdahale tartışmalarına mesafeli bir duruş sergiledi. İngiliz hükümeti tarafından yapılan değerlendirmede, İran’ın siyasi geleceğine dış aktörlerin müdahale etme hakkı bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “İran halkının kaderini yine İran halkı belirler. Başka ülkelerin İran’daki rejimi değiştirme hakkı yoktur” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’nin bu açıklaması, bölgede askeri gerilimin hızla yükseldiği bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Diplomatik kulislerde Londra’nın sözleri, İran’da dış müdahaleyle rejim değişikliğine karşı temkinli bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Trump’tan Starmer’a sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, İngiltere’nin tutumuna tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok.”

Trump’ın sözleri, İran krizi üzerinden ABD ile İngiltere arasında görüş ayrılığı yaşandığı yorumlarına neden oldu.