İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Şubat 2026 raporuna göre, geçen ay en az 126 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. Böylece 2026 yılının ilk iki ayında ölen işçi sayısı 284'e ulaştı (Ocak 155, Şubat 129). Ölüm vakalarının tespiti, yüzde 77 ulusal basın, yüzde 23 ise işçilerin yakın çevresi, sendikalar, işyeri hekimleri ve yerel basın kaynaklarıyla gerçekleştirildi.

İnşaat ve taşımacılık sektörü zirvede

Şubat ayında en çok iş cinayeti inşaat sektöründe yaşandı (27 ölüm). Taşımacılık sektörü 21, ticaret/büro/eğitim sektörü 12 ölümle takip etti. İş cinayetlerinin sektörel dağılımına göre sanayide 49, hizmet sektöründe 40, inşaatta 30 ve tarımda 7 işçi hayatını kaybetti.

Ölümlerin başlıca nedeni trafik ve servis kazaları olurken, yüksekten düşme vakaları özellikle inşaat sektöründe öne çıktı. Ezilme ve göçük kaynaklı ölümler ise metal, maden ve inşaat sektörlerinde yoğunlaştı.

İzmir’de 5 işçi hayatını kaybetti

İzmir, Şubat ayında iş cinayetlerinin en çok yaşandığı şehirler arasında yer aldı. Rapora göre kentte 5 işçi yaşamını yitirdi. Ölen işçilerin hangi sektörlerde çalıştığına dair detaylar şunlar:

İnşaat ve taşımacılık sektörlerinde ölümler yaşandı.

Şubat ayında ölen işçiler arasında 3 kadın bulunuyordu; ikisi sağlık, biri metal sektöründe çalışıyordu. En az 6 göçmen işçi hayatını kaybetti (İran, Suriye, Azerbaycan, Pakistan uyruklu). Göçmen işçilerin sektörleri inşaat, taşımacılık, gıda ve konaklama olarak kaydedildi.

Hayatını kaybeden işçilerin sadece 1’i sendika üyesiydi; diğer 123 işçi sendikasızdı. Sendikalı işçi iletişim sektöründe çalışıyordu.

İşkollarına ve ölüm nedenlerine göre dağılım

İnşaat/Yol: 27

Taşımacılık: 21

Ticaret/Büro/Eğitim/Sinema: 12

Metal: 10

Madencilik: 8

Belediye/Genel İşler: 8

Tarım/Orman: 7

Diğer işkolları: 31

Ölüm nedenleri arasında trafik/servis kazası 36, yüksekten düşme 19, ezilme/göçük 18, kalp krizi/beyin kanaması 17, intihar 10 olarak kaydedildi.

Yaş gruplarına göre iş cinayetleri

18-29 yaş: 29 işçi

30-49 yaş: 52 işçi

50-64 yaş: 31 işçi

65 yaş ve üstü: 7 işçi

Yaşı bilinmeyen: 7 işçi