Son Mühür - İzmir’in Torbalı ilçesi yakınlarında bulunan ve yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişiyle antik dönemin önemli miraslarından Metropolis Antik Kenti’ne yalnızca 1.5 kilometre mesafede yeni bir taş ocağı açılması için süreç başlatıldı. Belçikalı Carmeuse ailesine ait olduğu bilinen Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbey Mahallesi sınırları içinde yer alan alanda dolomit (kireçtaşı) ocağının genişletilmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın incelenmesinin ardından, ÇED Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında projeye ilişkin resmi ÇED sürecinin başladığı kamuoyuna duyuruldu. Projenin yatırım bedeli 8 milyon 750 bin lira olarak açıklandı.

'Tarım arazisi' lejantında kalıyor

Kimtaş Kireç’in “II (a) Grubu Dolomit Ocağı Alan Artışı” projesi, kadastro kayıtlarına göre Özbey Mahallesi sınırları içinde yer alan ve orman vasfı taşıyan parselleri kapsarken; ÇED alanının, üst ölçekli çevre düzeni planlarında “tarım arazisi” lejantında kalması dikkati çekti. Firma, orman alanları için Orman Kanunu kapsamında izin alınacağını, izinler tamamlanmadan sahada faaliyete başlanmayacağını hazırlanan raporda belirtti.

Üretim kapasitesi değişmiyor, patlatmalı üretim sürecek

Şirket, mevcut ruhsat sahasında yıllık 2 milyon ton dolomit üretim kapasitesinin korunduğunu, yeni başvurunun yalnızca ruhsatlar arasında kalan 297 metrekarelik alan için yapıldığını ifade ederken üretimin açık ocak işletme yöntemiyle ve patlatma tekniği kullanılarak sürdürüleceği, kapasite artışı planlanmadığı bildirdi.

Yerleşim ve tarihi alanlara yakınlık

Rapora göre; proje alanına en yakın konutun Özbey Mahallesi’nde ve yaklaşık 830 metre mesafede. Alanın 680 metre güneyinde Karataş Kale kalıntıları bulunurken, dünyaca bilinen Metropolis Antik Kenti’ne olan yakınlık ise endişe yaratıyor. ÇED süreci kapsamında proje dosyası askıya çıkarken, ilgili kurumların ve kamuoyunun görüş bildirme süreci de başlamış oldu. Projeye ilişkin nihai karar, yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek.

Tarihin önemli merkezleri arasında!

Metropolis Antik Kenti, İzmir’in Torbalı ilçesi sınırlarında yer alan, kökeni yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine uzanan önemli bir antik yerleşim. Adını “Ana Tanrıça” anlamına gelen Meter kültünden alan kentin, İyon, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde kesintisiz yerleşime sahne olduğu biliniyor. Tiyatro, hamam, stoa, meclis binası ve mozaikleriyle öne çıkan Metropolis, özellikle Roma dönemindeki mimari ve kent planlamasıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır süren kazılar, kentin bölgenin sosyal, dini ve ticari yaşamında önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

Carmeuse şirketi hakkında…

Carmeuse, kökeni Belçika’ya dayanan ve 1860 yılında Leon Collinet tarafından kurulan bir aile şirketi. Şirket, kireç ve kireçtaşı üretimi alanında faaliyet göstermekte olup çelik, inşaat, çevre, tarım ve enerji sektörlerine yönelik endüstriyel ürünler üretiyor. Merkezi Belçika’nın Louvain-la-Neuve kentinde bulunan Carmeuse, bugün Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya’da üretim tesisleri bulunan küresel bir sanayi grubu. Grup, dünya genelinde yaklaşık 5 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Carmeuse Grubu, Türkiye’de de iştirakleri üzerinden kireç ve madencilik alanında yatırımlarla gündeme geliyor.